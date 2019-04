Spits Verheydt vindt ‘onhandige’ rode kaart overdreven

Door de absentie van Jeroen Veldmate en Jeff Stans kreeg Verheydt voor het eerst dit seizoen de aanvoerdersband om de arm. Juist op dat moment laat Verheydt zich gaan in een duel met Lorenzo Pique van TOP Oss. De Brabander zet een blok, Verheydt maakt in zijn val een trappende beweging naar Pique. ,,Ja ik zal wel geschorst worden’’, wist Verheydt, na de terechte rode prent van arbiter Kooij. ,,Natuurlijk baal ik daar ook van, maar ik hoop dat het meevalt. Ik heb de beelden gezien en dan zie je dat het geen natrappen is. Maar ik raak hem in mijn val, klopt, maar het was Pique die de eerste overtreding op mij maakt. Ik dacht zelfs even aan een penalty voor ons.’’