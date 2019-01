Spits Werkhoven durft de strijd wel aan met Verheydt

Givan Werkhoven schoot Go Ahead Eagles zondag in Belek naar het 1-1 gelijkspel tegen Konya Anadolu Selçukspor. Het was voor de spits een stukje genoegdoening na een week hard werken.

Werkhoven maakt al de hele Turkse week een gedreven en ambitieuze indruk. ,,Het gaat goed’’, bevestigde de Deventer spits. ,,Ik heb een tijd wat minder in mijn vel gezeten en dan speel je ook niet zo lekker. Dat is voorbij en wil me echt laten zien.’’

Werkhoven loopt dan ook niet weg voor de concurrentiestrijd met eerste spits Thomas Verheydt. ,,Nee, waarom zou ik? Ik weet wat ik kan en van concurrentie wordt iedereen beter. Dat is goed voor de ploeg ook. Nee, ik ga in de winterstop niet weg bij Go Ahead. Deventer is mijn stad en dit is mijn club. Hier wil ik me laten zien. Hopelijk krijg ik mijn kansen in de tweede helft van het seizoen.’’

Mooie tijd

Werkhoven is fit en afgetraind, al zag hij best wel een beetje op tegen het trainingskamp in Turkije. ,,Ik kende het niet, was nog nooit eerder op trainingskamp. Ik was bang voor alleen maar hard trainen. Dat hebben we zeker gedaan, maar er was ook ruimte voor ontspanning. De sfeer in de groep is super en we hebben een mooie tijd gehad hier.’’

Doelpunt