Spreekkoren aanhang GA Eagles raken trainer Leon Vlemmings

Op de dag dat Dennis Bekking uit zijn functie werd ontheven, leverde Go Ahead een gedrocht van een wedstrijd af tegen Jong FC Utrecht (0-0). Maar waar Bekking tot voor kort de gebeten hond was bij de aanhang moest nu trainer Leon Vlemmings het ontgelden.

,,Ja, natuurlijk baal ik daarvan. Zoals ik ook baal van de stilte in de eerste helft. Ongelooflijk hoe stil het in het stadion was in de eerste helft. Dat past niet bij GA Eagles. Maar je weet als het minder gaat dat je als trainer aan de beurt bent bij de fans. Dat hoort bij voetbal.’’

Over het vertrek van Bekking wilde Vlemmings weinig kwijt. ,,We zijn allemaal professionals en weten wat er gebeurt als de resultaten tegenvallen. Dan grijpt de club een keer in. De leiding, in dit geval Edwin Lugt en Hans de Vroome, wil het tij graag keren en denkt aan het clubbelang. Dan bestaat de kans dat je aan de kant wordt gezet.’’ Voor zijn eigen baan vreest Vlemmings niet. ,,Het is aan mij om te zorgen dat de ploeg uit die negatieve spiraal komt en resultaten gaat boeken. Daar ben ik verantwoordelijk voor. Er moet met deze koerswijziging nu rust en duidelijkheid komen. Alleen dan komen we hier als GA Eagles zijnde uit.’’

Vervelende fase

Over de uiterst magere vertoning van Go Ahead was Vlemmings helder. ,,We zitten met z’n allen in een heel vervelende fase. Daar moeten we doorheen, maar je ziet aan alles dat het zelfvertrouwen van de spelersgroep zeer broos is. Dat kunnen we alleen doorbreken met positieve resultaten.’’