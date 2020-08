Standbeeld GA Eagles-icoon Leo Halle krijgt in september vaste plek voor Adelaarshorst

Het vergde wat extra geduld, maar over vier weken is het dan eindelijk zo ver. Voor de eerste thuiswedstrijd van het seizoen van Go Ahead Eagles, tegen Jong Ajax op vrijdag 18 september, wordt het standbeeld van clubicoon Leo Halle onthuld voor stadion de Adelaarshorst.

Het bronzen eerbetoon aan oud-doelman Halle staat is al enige maanden gereed om zijn plek op de sokkel voor de Adelaarshorst in te nemen. Gegoten in brons, helemaal klaar, maar door de coronacrisis verbannen naar het nieuwe voetbaljaar. De onthulling zou eigenlijk al in mei plaatsvinden rond het honderdjarig bestaan van de Vetkampstraat. Hoewel GA Eagles de festiviteiten een jaar uitstelde, wenste de werkgroep ‘Een beeld voor Leo’ zó lang niet meer te wachten. ,,We zijn drie jaar bezig geweest met het beeld’’, aldus Jan Henk van der Kolk van de werkgroep. ,,Nog een half jaar wachten zagen we niet zitten. De eerste thuiswedstrijd van het seizoen is dan een mooi moment.’’

Wie de onthulling mag gaan doen en over de invulling van het programma is nog enige onduidelijkheid. Zeker is dat slechts een beperkte groep genodigden welkom is op 18 september. ,,De ceremonie zal door corona ingetogener zijn dan de bedoeling was. We kunnen niet iedereen uitnodigen die we willen, anders staat het vol tot aan de Veenweg. We hopen op begrip’’, aldus Van der Kolk.

Het standbeeld voor de recordinternational van Go Ahead is gemaakt door Karoly Szekeres. De Deventer beeldhouwer maakte vier jaar geleden al een miniatuurversie van Leo Halle. Het beeld doet tegenwoordig dienst als award bij de Deventer sportverkiezingen. Zijn levensgrote pronkstuk (1.96 meter hoog) kwam deze week naar Deventer en staat in het atelier bij Szekeres. ,,Met vijf man hebben we ‘m moeten tillen’’, lacht Van der Kolk, die eerde al het bijzondere karakter aanstipte. ,,Het is niet zo maar een beeldje geworden. We zijn als werkgroep echt heel erg trots.’’

Leo Halle (1906-1992) is een icoon van de Deventer profclub, vindt Van der Kolk. De keeper, die tussen de beide wereldoorlogen twee landstitels behaalde met Go Ahead, was een echte Deventer jongen die woonde in het Hof van Colmschate. Nagenoeg op de plek waar nu de Adelaarshorst staat, zoon Ben elke thuiswedstrijd vaste gast is op de tribune en vanaf volgende maand dus ook het standbeeld zijn vaste plek krijgt voor de poorten van de Deventer voetbaltempel.