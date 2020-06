Standbeeld GA Eagles-icoon Leo Halle moet snel plek krijgen

Interview Jack de Gier kijkt terug op bewogen jaar in Deventer: ‘Echte klik met leiding GA Eagles was er niet’

30 mei De wegen van Go Ahead Eagles en trainer Jack de Gier zijn gescheiden. De oefenmeester uit Diemen verlaat Deventer met opgeheven hoofd, al was dat ene jaar in de Adelaarshorst niet altijd even gelukkig. ,,Het supergoeie gevoel tussen mij en de club was er niet‘’, zegt De Gier, die de slotakte van het seizoen graag anders had gezien. ,,Dat voelt teleurstellend.’’