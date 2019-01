Stans aan de kant, Langedijk begint in basis bij GA Eagles

Go Ahead Eagles begint zondagmiddag (14.30 uur) zonder Jeff Stans aan de tweede seizoenshelft in de Keuken Kampioen Divisie. De middenvelder is niet fit na zijn ziekte en wordt vervangen door Pieter Langedijk.

GA Eagles moet zondag laten zien wat het trainingskamp in Turkije waard is geweest. De lastige uitwedstrijd tegen Roda JC is een aardige graadmeter voor het vervolg in de eerste divisie. De afwezigheid van Stans is een tegenvaller voor trainer John Stegeman. De coach zag zijn ziek uit Turkije teruggekeerde middenvelder vrijdag in Wesepe wel weer op het trainingsveld verschijnen. ,,Maar Jeff geeft zelf aan dat hij niet fit genoeg is. Dat zag je op de training ook terug vond ik. De komende dagen gaan we kijken of hij op de bank kan beginnen zondag. Maar zoals het er nu voor staat betwijfel ik dat.’’

Kayserispor

En dus verandert Stegeman niets aan de basisformatie die afgelopen zondag met 2-0 de Turkse eredivisionist Kayserispor van het veld poetste. Met Pieter Langedijk als linksbuiten en Paco van Moorsel als aanvallende middenvelder. ,,Klopt’’, knikte Stegeman instemmend. ,,Pieter heeft zijn plek zelf afgedwongen. Op het trainingskamp maar ook in de periode daarvoor al. Op sommige aspecten moet hij beter, dat weet Pieter.’’ Langedijk krijgt de voorkeur boven de Braziliaan Bruno Andrade. ,,Bruno is niet honderd procent fit en kan nog geen volledige wedstrijd spelen. Daar wil ik geen risico mee nemen.’’

Quote We zijn als Go Ahead niet in de positie om een speler te halen voor de breedte. Een nieuwe speler moet er direct staan. Al moeten we zaterdag nog even bekijken of Vince tegen Roda JC al bij de selectie zit. John Stegeman, Trainer GA Eagles

Met Vince Gino Dekker, die vrijdag de fysieke en conditietesten onderging bij Go Ahead, heeft Stegeman zijn gewenste nieuwe linksbuiten binnen. ,,Dat was belangrijk. Een directe versterking ook voor ons. We zijn als Go Ahead niet in de positie om een speler te halen voor de breedte. Een nieuwe speler moet er direct staan. Al moeten we zaterdag nog even bekijken of Vince zondag bij de selectie zit.’’

Roda JC

Met de uitwedstrijd tegen Roda JC kent Go Ahead een pittige start van de tweede competitiehelft. De Limburgers kunnen wij winst de tweede periodetitel nog opeisen en hebben nog steeds de beschikking over topscorer Mario Engels, dit seizoen al goed voor 14 doelpunten. Tel daarbij het in Deventer zo verfoeide kunstgras en een lastige middag dreigt tegen de nummer acht van de eerste divisie. ,,Ja, het zal niet gemakkelijk worden’’, erkende Stegeman. ,,Roda heeft een goed georganiseerde ploeg die het hier in Deventer ook lang vol wiste te houden tegen ons. Tel daarbij die Engels, een van de beste spelers in de eerste divisie op dit moment, en je weet dat het een lastig duel gaat worden.’’

Afgelopen week werd Stegeman geconfronteerd met meer slachtoffers van de ‘Turkse griep’. Rick Ketting, Joey Groenbast en Giovanni Büttner trainden vrijdag nog binnen. Jairzinho Slijngard lag nog steeds op bed. De lans is klein dat het kwartet aanhaakt voor het treffen zondag in Kerkrade. Ook Sjoerd Overgoor ontbreekt nog met hamstringklachten.