Stans gaat voorop in gevecht en loodst GA Eagles naar zege

,,Een zware avond’’, erkende Stans naderhand in de catacomben van het knusse Jan Louwers Stadion. De middenvelder zag GA Eagles veel kansen weggeven. ,,Het was een open duel en we kregen zelf ook mogelijkheden genoeg. Maar we speelden niet goed, we hebben nog veel te verbeteren’’, bekende Stans, die Richard van der Venne met een knappe stift na een klein uur voor de bevrijdende 1-2 zag zorgen. ,,Een fraai doelpunt, zeker, en deze trekken we toch maar mooi over de streep. Vorige week tegen Jong FC Utrecht was het voetballend heel goed, ondanks de mindere tegenstand. Nu slepen we als team op karakter een overwinning uit het vuur. Dit zijn voor een team heerlijke momenten.’’

Kwetsbaar

Stans vond ook dat GA Eagles wel met de schrik was vrijgekomen in Eindhoven. Vooral defensief oogde de Deventer ploeg kwetsbaar. ,,Ik vond ons na rust slecht uit de kleedkamer komen’’, meende de veldkapitein. ,,We kwamen niet in ons spel en wisten de vrije man maar niet te vinden. Daardoor oogde het heel onrustig.’’ Want zelfs na de rode kaart van Jay Idzes, halverwege de tweede helft, slaagde GA Eagles er maar niet in de controle te krijgen. ,,Ik heb de laatste twintig minuten weet ik hoe vaak op de klok gekeken. De tijd kroop… Het voelde als overleven. Al had Maarten (Pouwels, red.) het ons in de slotfase gemakkelijker kunnen maken met die vrije kans. Maar goed, 6 punten uit twee duels. Mij hoor je niet meer vanavond….’’

Karakter