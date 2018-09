Stans komt met schrik vrij na stevige Volendamse tackle

Het was even schrikken voor Jeff Stans, vrijdagavond tegen FC Volendam. De forse overtreding van Nick Runderkamp in de met 3-0 gewonnen wedstrijd had ook anders kunnen aflopen, besefte de middenvelder van GA Eagles zich twee dagen later maar al te goed.

Jeff Stans schudt zijn hoofd. Het handje van Nick Runderkamp wordt vrijdagavond direct na de wedstrijd tegen FC Volendam (3-0) beleefd geweigerd. De middenvelder van Go Ahead Eagles is de fysieke aanslag van de invaller uit het vissersdorp, een halfuurtje eerder, niet vergeten en heeft geen enkele behoefte aan het misplaatste goedmakertje. ,,Dat had hij meteen moeten doen’’, vindt Stans, die er met een lichte bovenbeenblessure vanaf komt. ,,Eerst beklaagt hij zich bij de scheidsrechter voor die gele kaart en roept naar mij dat er niets aan de hand is. Dan ben ik er wel klaar mee.’’

De televisiebeelden laten aan duidelijkheid weinig te wensen over. De botsing met de veel te hard inkomende Runderkamp – net een minuutje in het veld – is gemeen en pijnlijk. Heel even gaan de gedachten terug naar eind 2004 toen GA Eagles-aanvaller Niels Kokmeijer na de horrortackle van Spartaan Rachid Bouaouzan een noodgedwongen einde zag komen aan zijn carrière. ,,Daar had Hans Kraay jr. het ook over bij Foxsports, maar dat vond ik wat overdreven’’, stelt Stans. ,,Al schrok ik wel. Het was een stevige overtreding, maar ik zag ‘m gelukkig vanuit mijn ooghoek aankomen. Ik trok mijn been in en draaide weg.’’

De schrammen net onder de knie zijn de pijnlijke bewijzen van de fysieke clash, al heeft Stans vooral last van zijn bovenbeen dat opgezet en blauw is. ,,Daar is de klap het hardste aangekomen.’’ Hoewel Stans de confrontatie ook zelf maar zelden schuwt, bleef een ‘revanchetikkie’ uit. ,,We stonden 3-0 voor. Ik bewaar die gele kaart liever voor een belangrijker moment….’’

Zorgeloos

Het is zondagochtend en de 28-jarige middenvelder heeft een rustige hersteltraining achter de rug. Zorgen over zijn inzetbaarheid tegen Jong AZ heeft de aangeslagen Stans niet. Zoals heel GA Eagles zorgeloos door het voetballeven stapt. ,,Acht keer scoren in twee thuisduels, geen doelpunt tegen. Aardige statistieken’’, meent Stans.

Dodelijk

Toch is de aandrijfas van de ongeslagen koploper van de eerste divisie niet helemaal tevreden. ,,Ik vind ons soms te slordig aan de bal en in de opbouw. Tegen Volendam kwamen we niet in de problemen, omdat zij – met alle respect – niet fris waren en kwalitatief minder zijn. Zij kregen echter wel een goeie kans. Tegen Sparta, Roda JC of FC Twente zijn dat soort foutjes in de omschakelingsmomenten wel dodelijk.’’

Quote Orhan was zelf lange tijd niet overtuigd van zijn waarde als linksbui­ten. Maar hij is taakbewust, dienend en atletisch. Hij maakt veel vuile meters en bewaakt deels de balans Jeff Stans

Voorlopig staat de teller voor GA Eagles echter op de maximale 12 punten. Uit vier wedstrijden, die vorig seizoen slechts twee gelijke spelen opleverden (Jong FC Utrecht en FC Volendam). De Deventer club doet zichzelf dan ook tekort door te wijzen op het gebrek aan tegenstand. Twee lastige uitbeurten bij MVV en Eindhoven leverden – met hangen en wurgen soms – wel een overwinning op. Dat is meer dan alleen geluk. Met bij vlagen imponerend aanvalsspel en vroeg druk zetten worden de fouten afgedwongen. Niet voor niets namen alle aanvallers een treffer voor hun rekening tegen Volendam. ,,Vooral voor Verheydt vond ik het mooi. Die sleurt en trekt, maar elke spits heeft doelpunten nodig. Lekker voor hem.’’

Džepar