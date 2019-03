Stans na knieblessure terug bij GA Eagles, Andrade fit genoeg

VOORBESCHOUWINGJeff Stans en Bruno Andrade beginnen vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) in de basisploeg van Go Ahead Eagles die het opneemt tegen Helmond Sport. Het duo is fit genoeg om te spelen tegen de club waar voormalig GA Eagles-trainer Leon Vlemmings als algemeen directeur de scepter zwaait.

Voor Stans is het een terugkeer na bijna drie weken absentie vanwege een knieblessure. De centrale middenvelder raakte in februari geblesseerd tegen Sparta. Stans krijgt vanavond meteen de aanvoerdersband om de arm omdat captain Jeroen Veldmate nog niet voldoende hersteld is van zijn hamstringkwetsuur om op het Helmondse kunstgras in actie te komen. Met Veldmate wordt met het oog op de rest van het seizoen geen risico’s genomen. ,,Uit voorzorg blijft Jeroen aan de kant’’, aldus Stegeman. ,,Als we hem te vroeg laten beginnen, kan hij ook maar zo langere tijd aan de kant staan. Kijk bij ons maar naar Thomas Verheydt. Die waren we ook bijna zes weken kwijt. Als alkles goed is haakt Jeroen volgende week weer aan.’’

Belangrijk

Bruno Andrade kan tegen zijn oude club starten als linkeraanvaller. De kleine Braziliaan moest mede door blessureleed lang wachten op zijn kans, maar was de afgelopen weken tegen MVV en Volendam belangrijk met zijn doelpunten. Aan de dijk raakte hij geblesseerd en moet hij met een verkrampte hamstring voortijdig worden gewisseld door trainer John Stegeman. Woensdag haakte Andrade weer aan bij de groepstraining en bleek hij fit genoeg voor een basisplaats.

Mutatie

De terugkeer van Stans is derhalve de enige mutatie die Stegeman aanbrengt in de ploeg die vorige week met 0-1 te sterk was in Volendam. De prima eerste helft werd vervolgd door een slordige tweede. Het was niet voor het eerst dit seizoen. ,,We moeten als team beter anticiperen op een tegenstander’’, verklaart Stegeman de wisselvalligheid van zijn ploeg. ,,Volendam ging na rust wat anders spelen, maar wij blijven hetzelfde kunstje doen. Terwijl er meer dan voldoende ruimtes lagen op het veld. Daar moeten we slimmer in worden.’’

Helmond Sport

Met Helmond Sport treft GA Eagles een ploeg die bezig is aan een dramatische serie in de Keuken Kampioen Divisie. De laatste acht duels werden verloren door de ploeg van Rob Alflen, vorig seizoen nog assistent van Stegeman bij Heracles. ,,Ik kijk uit naar het weerzien met Robby, maar heb wel te doen met hem’’, bekende Stegeman. ,Hij heeft het heel zwaar momenteel, naar ik weet ook dat hij er als trainer alles aan doet bij Helmond Sport. Rob is een vakman pur sang.’’

Helmond Sport won van Sparta en speelde thuis gelijk tegen FC Twente. ,,En vorige week speelden ze de eerste helft tegen FC Den Bosch ook goed’’, oordeelde Stegeman. ,,Dit wordt een hele zware wedstrijd voor ons.’’