Stans: ‘We vergeten de wedstrijd dood te maken. Zoals wel vaker dit seizoen’

,,Er was niets aan de hand, we hadden voor rust volledige controle’’, stelde Stans terecht vast. ,,Maar we maken de wedstrijd niet dood. Zoals al vaker dit seizoen. Als we gewoon dat tweede doelpunt maken, winnen we hier gewoon. Nu staan we hier met een zuur gevoel.’’

Spiegel

Stans doelde nadrukkelijk op Jaroslav Navrátil die kort na rust met een prima actie binnendoor oog-in-oog met keeper Van Gassel opzichtig faalde. Helmond Sport rook bloed en voerde de fysieke druk op. GA Eagles werd opgejaagd en kwam steeds minder in het stuk voor. Het schot van invaller Bram Zwanen maakte de zwanenzang van de Deventenaren compleet. Hobie Verhulst grabbelde op de zwabberbal: 1-1. ,,Daar kunnen we het over hebben, maar we moeten vooral eens in de spiegel kijken met z’n allen. Ons eigen spel was niet goed genoeg. We moeten meedogenlozer zijn voor een tegenstander en dat mogen we onszelf aanrekenen. Wij hebben ze in de wedstrijd geholpen. Helmond is een van de minste ploegen waar we tegen speelden dit seizoen, maar we winnen er niet van.’’

FC Twente