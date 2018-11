Stans zorgt voor glans bij stralende teamprestatie GA Eagles

OP RAPPORTHet teamrapport van Go Ahead Eagles verdiende zondag een tien met een griffel. Individueel mocht FC Twente dan de bovenliggende partij zijn, de drie punten gingen na de 0-1 overwinning in de Grolsch Veste mee in de bus naar Deventer.

Of je nou de uitblinkers Jeff Stans of Jaroslav Navratil sprak, de rustig in zijn zestienmetergebied heersende keeper Hobie Verhulst, of trainer John Stegeman, allemaal waren ze trots op de ‘teamprestatie’ van GA Eagles in Enschede. Stegeman heeft in amper vijf maanden tijd een karakterploegje gefabriceerd dat maar heel lastig is te verslaan.

Fundament

Het fundament ligt centraal waar Gino Bosz – ondanks zijn defensieve beperkingen – Jeroen Veldmate en de uitblinkende veldkapitein Jeff Stans het ritme en de organisatie bewaken. Tegen FC Twente had het trio de handen vol om de orde te handhaven en was het na een gelijkopgaande eerste helft in de laatste 45 minuten vooral tegenhouden. FC Twente was individueel beter en heeft met de Spanjaard Espinosa, de Welshman Matthew Smith en routinier Wout Brama veel voetballend vermogen. Maar wat gaf GA Eagles verdedigend nou daadwerkelijk weg aan kansen? FC Twente had 60 procent balbezit en mocht in totaal twintig schoten lossen. Dat deden de Tukkers echter maar twee keer binnen de palen van het doel van Verhulst, die GA Eagles nog voor rust in leven hield met een wereldredding op een inzet van Aitor.

Gevaarlijk

GA Eagles was aanzienlijk effectiever met tien inzetten – vooral in de eerste helft – waarvan er vier binnen de palen verdwenen en eentje via Navratil doeltreffend was. De Tsjechische flankspeler was, zoals eigenlijk een groot deel van dit hele seizoen al, sowieso de gevaarlijkste Deventer aanvaller tegen FC Twente.

Onverzettelijk

GA Eagles overlegt een rapport met louter voldoendes, vooral dankzij passie, werklust en onverzettelijkheid. Voetballend zeker niet altijd even imponerend, maar met de mouwen omhoog werd er op karakter een driepunter weggesleept uit Twente. De tiende zege van het seizoen, al eentje meer dan vorig seizoen. Bovenaan met 32 punten, een aantal dat afgelopen jaargang pas eind maart na de zege bij FC Dordrecht werd aangetikt. Het kan allemaal niet op, al drijven Stans en zijn mannen niet weg op de roze wolk. ,,Het is een lekkere overwinning, maar er valt nog genoeg te verbeteren.’'

Cijfers GA Eagles:

Verhulst 7,5

Lelieveld 6,5

Bosz 7

Veldmate 7

Baas 6,5

Stans 8

Bakx 7

(86. Hettinga -)

Van der Venne 6,5

(75. Werkhoven -)