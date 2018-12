Stegeman aangeslagen na zeperd: ‘Dit voelt als lijden’

Veldmate: ‘Laten we hopen dat dit het dieptepunt was’

22:44 Jeroen Veldmate had van alles willen roepen in de kleedkamer na de kansloze nederlaag tegen Jong PSV (5-1), maar in plaats daarvan hield de aanvoerder van Go Ahead Eagles maandagavond zijn kaken op elkaar. ,,Ik heb zelf ook slecht gespeeld. Dan kun je beter je mond houden, vind ik”, zo stelde hij.