Stegeman: ‘Aardige eerste helft, prettig dat spitsen scoren’

,,We hebben een goede eerste helft gespeeld, na rust was het beduidend minder en leek de wedstrijd op slot te zitten’’, oordeelde Stegeman. ,,Voor rust hadden we ook moeten scoren, vind ik. Dat doen we niet en krijgen we ook nog een penalty tegen. Terecht of niet, we maken het onszelf lastig. Almere City heeft kansen gehad om gelijk te maken, zeker in de slotfase.’’