Stegeman baalt: ‘In fasen spelen we gewoon slecht’

De Deventer coach wenste ook niet zo maar over het totaal onnodige puntenverlies heen te stappen. De spelers zijn er nog niet klaar mee, mokte trainer John Stegeman in de bescheiden catacomben van De Braak. ,,Ik vind het te simpel om te zeggen dat we meteen door moeten. In fasen spelen we hier gewoon slecht. We doen onszelf te kort hier.’’

Slordig

Voor rust was Go Ahead heer en meester, zag ook Stegeman. ,,We waren soms wat slordig in de passing, maar zonder groots te spelen zijn we geen moment in de problemen geweest. Maar we laten na om de wedstrijd te killen en op slot te gooien.’’ Die bal van Navrátil kort na rust moet een doelpunt zijn, vond Stegeman, die de zwakke Tsjech oog-in-oog met keeper Van Gassel zag falen. ,,Dan blijkt dat we niet scherp genoeg zijn. Ook dat is een kwaliteitsdingetje. Blijkbaar zijn we op dat vlak niet goed genoeg.’’