Stegeman baalt van ‘zijn’ Go Ahead: ‘We hebben gefaald’

Herhaling

Het duurde aanzienlijk langer dan normaal voordat Stegeman de kleedkamer verliet. ,,Ik heb mijn ploeg gezegd wat ik ervan vond: prutswerk.’’ De aanklacht tegen zijn ploeg was dezelfde als vijf maanden eerder in Velsen-Zuid. Ook toen boog GA Eagles het hoofd (2-1) en ook toen was Stegeman furieus over de wanprestatie van zijn elftal. Maar de trainer die de laatste maanden voor zijn elftal ging staan en de verantwoordelijkheid nam voor het collectieve falen, deed nu een stap opzij. ,,Nee, ik verwijt me zelf dit keer niets’’, aldus Stegeman. ,,Mijn ploeg is in dit soort duels niet geconcentreerd genoeg. Ik merkte het al voor de wedstrijd. Het was me allemaal net even te relaxed. Daar heb ik ze in op aangesproken in de bespreking. Het heeft niet mogen baten.’’