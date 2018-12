Stegeman blijft schimmig, maar overweegt mutaties bij GA Eagles

Go Ahead Eagles ondergaat vrijwel zeker veranderingen in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen Jong PSV, maandagavond (aftrap 20.00 uur) in het Jan Louwers Stadion. Trainer John Stegeman lijkt van zins vooral aanvallend wat aanpassingen door te voeren in zijn basiselftal.

Orhan Džepar dreigt het fysieke slachtoffer te worden van de wijzigingsdrang van de coach. De kans is groot dat de ‘gemaakte’ linksbuiten uit Eefde in de basisformatie van GA Eagles plaatsmaakt voor Paco van Moorsel. Afgaande op de trainingen van afgelopen week krijgt de routinier een centrale rol kort achter de diepste spits Thomas Verheydt. ,,Ik ga de tegenstander niet wijzer maken dan ze al zijn’’, trok Stegeman na de zondagtraining op het kunstgras in Wesepe echter een mistgordijn op.

Middenrif

Achter spits Verheydt zou dan een aanvallend middenrif ontstaan met Istvan Bakx, Van Moorsel, Richard van der Venne en Jaroslav Navrátil. De plek op de linkerflank wordt dan ingenomen door Navrátil, terwijl Bakx naar rechts verhuist. Een plek waar de ervaren Brabander in het verleden vaker speelde. Stegeman slaat de handen voor het gezicht: ,,Twijfels? Nee, dat niet, maar we zoeken als technische staf wel naar alternatieven om een tegenstander kapot te spelen. Daar slagen we de laatste wedstrijden onvoldoende in.’’

Stegeman is niet tevreden over de laatste wedstrijden. Van FC Dordrecht en FC Twente werd – met hangen en wurgen – weliswaar gewonnen, vorige week was TOP Oss in de Adelaarshorst met te sterk. ,,Al blijf ik erbij dat TOP wel heel verdedigend speelde tegen ons. Dat is mijn spelletje niet.’’

Jong PSV

Met Jong PSV wacht maandag opnieuw een lastige opponent voor GA Eagles, dat nog nooit wist te winnen van de Eindhovense beloften. Jong PSV is de laatste drie duels ongeslagen en kan regelmatig beschikken over Matthias Verreth, Bart Ramselaar en Maxi Romero, de Argentijn die afgelopen week nog zijn opwachting maakte in de Champions League tegen FC Barcelona. ,,Ik heb geen idee wie we tegenover ons krijgen, maar dat het een sterk elftal is weet ik zeker’’, aldus Stegeman. ,,Ik ben onder de indruk van Jong PSV. Sparta werd vorige week een uur lang zoek gespeeld. Dan moet je wel wat kunnen. Klopt, ze willen als opleidingsploeg wel graag voetballen. Dat geeft ons ook weer ruimte, al blijf ik moeite houden met die maandagavond. Wie dat ooit heeft verzonnen? We gaan voetballen voor een paar honderd toeschouwers… Om gek van te worden. Weg met die commercie.’’

Brabantse maand

Het duel met Jong PSV is de aftrap van de Brabantse decembermaand. Na de Eindhovenaren volgen nog thuiswedstrijden tegen Helmond Sport (7 december) en FC Den Bosch (14 december) en een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Hoewel Jong PSV de meeste thuisduels op trainingscentrum De Herdgang speelt, wordt er vanwege het risicovolle karakter van het treffen met GA Eagles uitgeweken naar het stadion van FC Eindhoven, waar zo’n zeventig Deventer fans aanwezig zullen zijn.

Dolle vrijdag

Bij winst kan GA Eagles weer een gaatje slaan naar de concurrentie, die tijdens de afgelopen dolle vrijdag in de eerste divisie vrijwel allemaal een dreun incasseerden. De vier topploegen die in actie kwamen (Sparta, FC Twente, TOP Oss, Almere City) morsten punten. Het bevestigde Stegeman weerom in zijn stelling dat de meeste clubs in de eerste divisie weinig voor elkaar onderdoen. ,,Maar nee, ik zat vrijdagavond niet op het puntje van mijn stoel te kijken naar het voetbal. We hadden The Voice aan staan.’’