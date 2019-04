Stegeman boos na barre vertoning GA Eagles: ‘Dit irriteert me mateloos’

Trainer John Stegeman zag GA Eagles vrijdagavond ongeïnspireerd door de Adelaarshorst zwalken tegen RKC. Waar de Waalwijkers volop geloofden in hun kansen, legde Go Ahead met een 1-4 nederlaag de derde plek in de waagschaal.

,,Ik ben hiervan geschrokken’’, bromde Stegeman, die op geen enkele moeite deed om de miskleun tegen RKC te verdonkeremanen. ,,We worden hier in delen van de wedstrijd ondersteboven gespeeld. Beschamend. Vooral omdat het niet met kwaliteit te maken heeft, maar met focus en scherpte. Een mentaliteitsverhaal en dat is teleurstellend. Dat heb ik de ploeg net ook even laten weten.’’

Gevaar

Een Go Ahead op halve kracht werd door RKC op z'n plek gezet, terwijl Almere City en FC Den Bosch hun potjes wel wonnen. En dus is de gewenste derde plaats opeens toch nog ernstig in gevaar. Een nederlaag volgende week in Den Bosch en winst Van Almere ‘degradeert’ GA Eagles naar de vijfde plaats en het in Deventer ongewenste Sparta als tegenstander in de tweede ronde. Stegeman realiseerde zich dat ook, maar haalde de schouders op. ,,Het maakt me eerlijk gezegd even niet uit tegen wie we moeten. Het zal beter moeten, anders kunnen we wel inpakken en worden de play-offs een zware bevalling. We willen derde worden, maar daar heb ik niets van terug gezien.’’

Mentaal