Stegeman: ‘Een moeilijke wedstrijd, de gelukkigste wint’

FC Dordrecht speelde defensief en GA Eagles had het moeilijk om een gaatje te vinden. ,,Dordrecht was goed georganiseerd’’, vond Stegeman. ,,Voor rust dwongen we weinig af en kregen we een paar kansen. Dat vond ik te weinig en in de rust hebben we wat omgezet.’’

Paco van Moorsel, Pieter Langedijk en Julius Bliek kwamen in de ploeg. ,,We gingen opportunistischer spelen’’, aldus Stegeman. Het zogenaamde Plan C, waarop GA Eagles afgelopen woensdag volop trainde. Bliek en Van Moorsel waren de breekijzers naast Thomas Verheydt. ,,Bliek kwam vorige week bij me dat hij ook in deze rol kon spelen. Hij bood zichzelf aan.’’ Bliek scoorde twee minuten na zijn invalbeurt. ,,Maar we speelden niet goed en waren slordig aan de bal.’’