Stegeman en Andrade: Helmonds sentiment in Deventer

Een half jaar lang droeg ook John Stegeman het rood van Helmond Sport. Als jonge huurling van Vitesse schopte hij het in 1997 met de Brabanders tot de halve finale van de KNVB-beker, na uitgerekend een zege op zijn Arnhemse werkgever. Ruim twee decennia later drukt Stegeman als trainer van Go Ahead Eagles zijn neus opnieuw aan het venster in Helmond, maar een vat vol sentimenten is de Epenaar niet. ,,Ik las deze week in de krant dat ik daar zelf nog gespeeld had…. Toen moest ik wel even graven. Ik weet nog dat we altijd op tijd op de club wilden zijn, anders had je niet de goede maat shirt. Maar eigenlijk heb ik er best een leuke periode gehad. Bij Helmond Sport ging de bierkraan vaak vol open. Het was er altijd feest’’, stelt Stegeman lachend.