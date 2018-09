Stegeman en GA Eagles kennen amper zorgen richting Jong AZ

Go Ahead Eagles is zonder zorgen. De zo trotse koploper van de Keuken Kampioen Divisie is compleet, fit en kan vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) in de sterkste opstelling aantreden tegen Jong AZ.

Over zijn basisploeg hoeft trainer John Stegeman zich al maanden amper zorgen te maken. Af en toe een verdwaalde schorsing of lichte blessure, maar verder laat de Eper coach zijn ploeg al wekenlang intact. ,,Fysiek zijn er geen problemen’’, bevestigt Stegeman, die Sam Beukema (kuit), Jarno van den Bos (kuitbeen) en Givan Werkhoven (enkel) op de absentielijst heeft staan. Het trio stond echter niet op de nominatie voor de trip naar het Afas trainingscentrum Wijdewormer.

Stabiel

Stegeman is wel benieuwd of zijn elftal dit keer wel in staat is ook in uitwedstrijd vanaf de aftrap een stabiel niveau te halen. ,,De eerste tien minuten bij MVV werden we weggeblazen. Daar kun je een wedstrijd op verliezen en moet dus beter. De spelers zijn welwillend en heel veel dingen gaan zeker goed, maar ik wil dat we er nu gelijk staan.’’

Qua resultaten is er voor de ongeslagen koploper op dit moment ook geen enkele reden voor mutaties. Maar ook in de voorbereiding was de kern van het elftal van Stegeman helder. ,,Zo werk ik altijd.’’ Al in de allereerste wedstrijd tegen de amateurs van Terwolde stonden zeven van de elf huidige basiskrachten ook al aan de aftrap. Alleen de destijds nog geblesseerde keeper Hobie Verhulst en de complete voorhoede - Jaroslav Navratil, Thomas Verheydt en Orhan Dzepar – ontbraken nog. ,,Ik geloof erin dat veel samen spelen en samenwerken tot resultaat leidt’’, stelt Stegeman. ,,Verbaal, non-verbaal. Spelers gaan elkaar beter begrijpen door steeds in dezelfde samenstelling te trainen en te spelen.’’

Geheimen

Jong AZ kent amper nog geheimen voor Stegeman, die maandag op de tribune zat in Alkmaar tijdens het duel met Jong Ajax (0-1). ,,AZ heeft een talentvolle ploeg. Die net als de meeste clubs in de eerste divisie competitief is. Het zou wel heel ongepast zijn om te veronderstellen dat wij daar eenvoudig van gaan winnen. Ja, met Ferdy Druijff hebben ze een goede spits. Een echte killer voor de goal. Maar ik wil toch vooral naar onszelf kijken. Wij zijn bezig aan een aardige reeks en veel dingen gaan goed. We zitten op een pad omhoog alleen zal er ook een moment komen dat we vallen.’’