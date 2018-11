Stegeman geeft basisploeg GA Eagles kans op revanche

Vooral de manier waarop GA Eagles zich presenteerde in Velsen-Zuid zat Stegeman niet lekker. Zondagmiddag in het bescheiden stadionnetje van Velsen-Zuid was de Eper coach boos. Al was Stegeman mans genoeg om de hand in eigen boezem te steken. ,,Ik ben verantwoordelijk’’, oreerde de trainer, die in de aanloop naar het treffen nadrukkelijk had getwijfeld over de invulling van zijn elftal. De fitheid van een aantal spelers na de bekerwedstrijd tegen Ajax bezorgde Stegeman hoofdbrekens. Tot mutaties leidden de hersenspinsels niet, al was achteraf niet iedereen okselfris, concludeerde de trainer. Stegeman wenste het niet als excuus voor het 2-1 verlies aan te dragen. ,,Er ging in ons spel té veel niet goed. We hebben ons niveau nooit gehaald.’’

Deze week waren er geen twijfels bij Stegeman. Zonder wijzigingen in de basisformatie gaat GA Eagles vrijdag het gevecht aan het FC Dordrecht. ,,Ik vind dit het beste team wat we op dit moment hebben bij GA Eagles’’, benadrukt de coach. ,,We hebben ook nog niet vaak teleurgesteld, volgens mij. We hebben 26 punten uit twaalf wedstrijden. Niet slecht lijkt me.’’

Loopgraven

Het betekent wel dat mannen als Paco van Moorsel, Pieter Langedijk en oud-Dordtenaar Julius Bliek wederom genoegen moeten nemen met een plekje op de bank. De routiniers staan op de achtergrond te trappelen om hun kans te grijpen. Een goede zaak, vindt Stegeman die erkent dat tegenstanders zich steeds vaker gaan instellen op de speelwijze van GA Eagles. Dat deed Telstar met een loopgravenoorlog, FC Dordrecht gaat dat vrijdagavond ook doen om GA Eagles met een snelle uitval pijn te doen. Het is de nieuwe realiteit van een koploper die daarop een antwoord moet zien te vinden. ,,Ik kijk graag verder en wil ontwikkeling zien bij het team. Ook op technisch vlak kunnen we stappen maken en meerdere varianten in de speelwijze inslijpen. Daar heb ik best ideeën over, maar zo ver zijn we nog niet. Eerst maar eens wat meer vastigheid krijgen in ons spel en uitvoering.’’

Onderschatting

FC Dordrecht kan vaak verrassend uit de hoek komen, weet Stegeman. Dat de ploeg (gedeeld) laatste staat in de eerste divisie zegt de trainer weinig. ,,Ik heb het al eerder gezegd, maar de verschillen zijn niet zo groot. We kennen de kracht van Dordrecht en we onderschatten helemaal niemand. Al kijken we vooral naar onszelf. Als wij ons niveau halen, moeten wij dit soort wedstrijden winnen in eigen huis, waar we een echte twaalfde man hebben in het publiek. ’’

Blessures

GA Eagles mist tegen Dordrecht in ieder geval drie spelers: de gekwetsten Gor Agbaljan (niet fit), Joey Groenbast (knie) en Bruno Andrade (hamstring) ontbreken in de Adelaarshorst, waar ruim achtduizend fans de tribunes van de Adelaarshorst bevolken.