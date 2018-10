Stegeman geeft niets om eventuele periodetitel: ‘Geen reden voor feest’

John Stegeman hecht weinig waarde aan de eersteperiodetitel. ,,Ik ben daar geen moment mee bezig”, zegt de trainer van Go Ahead Eagles. Zijn ploeg kan dat prijsje morgenavond in de wacht slepen bij een thuiszege op SC Cambuur, maar dan mag Sparta Rotterdam thuis niet winnen van Telstar.

Mocht Go Ahead de eersteperiodetitel winnen, dan volgt er wat betreft Stegeman geen uitbundig feest op het veld. ,,Voor mijzelf sowieso niet, de eer is aan de spelers. Maar ik vind een periodetitel sowieso geen reden voor een feestje. We doen er alles aan om drie punten te behalen en daarna gaat voor mij de knop alweer om naar de volgende wedstrijd. Een periodetitel interesseert me eerlijk gezegd niets. En nee, ik ga de tussenstanden ook niet in de gaten houden morgenavond.”

Doelstelling

Toch kan Go Ahead met een eventuele periodetitel morgen de vooraf gestelde doelstelling al behalen: meedoen aan de nacompetitie. Stegeman nuanceert dat: ,,Nee, mijn doelstelling is de play-offs behalen op basis van een goede eindklassering.”

Wat dat betreft is zijn ploeg hoe dan ook op de goede weg. In de afgelopen vier wedstrijden behaalde Go Ahead acht punten tegen geduchte tegenstanders: een gelijkspel tegen NEC en Sparta Rotterdam en knappe overwinningen op Roda JC en Almere City FC.

Progressie

,,Dat is voor mij de bevestiging dat we goed bezig zijn, en ik zie ook zeker dat mijn ploeg progressie boekt. Maar er is tegelijkertijd nog genoeg voor verbetering vatbaar. De eerste helft tegen Roda JC was slecht van onze kant en ik vind ook dat de eindpass en de bezetting voor het doel beter moet. Maar het is positief dat we tegen Almere City FC veel kansen creëerden. Dat moeten we blijven doen en dan op de juiste momenten de trekker overhalen.”