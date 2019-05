Stegeman geheimzinnig in aanloop naar finale: ‘Ga misschien iets verrassends doen’

Go Ahead Eagles-trainer John Stegeman houdt zijn kaarten tegen de borst in aanloop naar het uitduel met RKC Waalwijk in de finale van de play-offs. ,,Ik ben geen trainer die gekke dingen doet, of het hele team door elkaar husselt. Maar het zou kunnen zijn dat ik iets verrassends ga doen", zo klonk het geheimzinnig uit de mond van de coach.

Zijn gedachtegang wilde hij verder niet toelichten. Wel verwacht Stegeman dat Thomas Verheydt zaterdagavond (aftrap 18.30 uur) in Waalwijk gewoon inzetbaar is. Afgelopen woensdag liet hij zijn spits tegen FC Den Bosch buiten de basisformatie omdat Verheydt te kampen had gehad met liesklachten. De Hagenees viel een half uur voor tijd wel in, maar liep in een duel een fikse hoofdwond op. ,,Die wond zit er nog steeds, maar ik voorzie geen problemen wat dat betreft", zei Stegeman voordat de laatste training nog afgewerkt moest worden. Maar dat wil dus nog niet automatisch zeggen dat hij Verheydt weer een basisplaats gunt.

Opties

Een paar scenario's zijn denkbaar. Of Stegeman wil zand in de ogen strooien van de opponent en start zaterdagavond gewoon met zijn ‘vaste basisploeg’, met Verheydt in de punt van de aanval en Paco van Moorsel als linkeraanvaller. Of Stegeman kiest opnieuw voor Van Moorsel in de spits ten koste van Verheydt en laat Pieter Langedijk wederom starten als linksbuiten, tegen zijn oude ploeg. Een derde optie zou kunnen zijn dat Van Moorsel op ‘tien’ speelt en dat hij zijn middenveld wat anders inricht. Stegeman wilde er hoe dan ook niets over kwijt. Behalve dan dat hij met een volledig fitte selectie naar Waalwijk verwacht af te kunnen reizen.

Hoofdschuddend

Hoewel Go Ahead woensdag de eindstrijd bereikte dankzij een 1-0 zege bij FC Den Bosch, was de trainer allerminst tevreden over het vertoonde spel in Den Bosch. Maar over de omstandigheden was hij nog minder te spreken. ,,Een ongesproeid kunstgrasveld. Niet te doen. Als je zo wilt winnen...”, zei hij hoofdschuddend.

Hoewel Stegeman een coach is die altijd aantrekkelijk voetbal nastreeft, concludeerde hij met een brede grijns: ,,Ik ben ook niet vies van lelijk winnen, hoor, zoals in Den Bosch. Als Go Ahead willen we echter wel altijd van eigen kracht uitgaan. Daarnaast kijk ik goed waar we de tegenstander pijn kunnen doen en hoe je daar het beste op in kunt spelen.”

Zwaarder

Stegeman denkt wel dat Go Ahead in RKC een zwaardere opponent treft dan Den Bosch in de halve finale. ,,Ik zie het echt als 50/50. We zijn beide ploegen die willen aanvallen en aantrekkelijk willen spelen. Fred Grim (trainer, red.) heeft knap werk verricht dit seizoen, je ziet dat RKC gedurende het seizoen stappen heeft gezet. Het belangrijkste is dat we na zaterdagavond in elk geval nog in de race zijn.”