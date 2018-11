Stegeman: ‘Het was bagger, maar ik ben verantwoordelijk’

,,Ik ben boos, ja’’, bromde Stegeman. ,,We moeten naar onszelf kijken en het was bedroevend wat we lieten zien. Bagger. Als team was het slecht en individueel heb ik ook geen enkele voldoende gezien. Ik heb me echt zitten ergeren aan ons spel. Dit hebben we over onszelf afgeroepen.’’

Ondermaats

Stegeman schroomde niet om de hand in eigen boezem te steken. ,,De spelers moeten meer laten zien op het veld, maar ik blijf altijd verantwoordelijk. Ik ben er blijkbaar niet in geslaagd om mijn elftal met de juiste intenties het veld in te krijgen. Aan de bal was het ondermaats. In de rust was ik boos en hebben we wat aangepast. We kregen iets meer grip in de tweede helft, maar over het geheel ben ik ontevreden.’’