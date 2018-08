Stegeman houdt bij GA Eagles vast aan winnende formatie

Go Ahead Eagles kent geen verrassingen voor de tweede wedstrijd van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Trainer John Stegeman stuurt vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) tegen FC Eindhoven dezelfde elf spelers het veld in die vorige week de basis vormen in het met 5-0 gewonnen duel met Jong FC Utrecht.

Na de eclatante zege in de openingswedstrijd vormde alleen Richard van der Venne een twijfelgeval. De middenvelder uit Oss kampte met een rugblessure, maar is voldoende hersteld om in het Jan Louwers Stadion in actie te komen. ,,Ik kan heel moeilijk gaan doen, maar ik houd van vastigheid en heb geen reden om mijn elftal aan te passen’’, verklaarde Stegeman na de donderdagtraining op het kunstgras van Diepenveen. ,,Spelers moeten samenspelen om elkaar beter te leren kennen en begrijpen. Dus gaan we met dezelfde selectie als vorige week naar Eindhoven.’’

Džepar

Stegeman begint daarom wederom met Orhan Džepar als hangende linksbuiten. De Eefdenaar vult zijn rol als flankspeler weliswaar anders in, gaat maar zelden buitenom langs een directe tegenstander, maar maakte vorige week in De Adelaarshorst een prima indruk. Džepar kan voorlopig wel een potje breken bij Stegeman, die zeer gecharmeerd is van het begaafde talent uit de jeugd van FC Zutphen.

Proefspelers

De stabiliteit in Deventer lijkt in schril contrast te staan met FC Eindhoven, waar deze week de 21e proefspeler van deze zomer werd gepresenteerd. Stegeman haalt de schouders op. ,,Met dat soort zaken houd ik me niet bezig. We kennen Eindhoven en weten hoe ze spelen. Verder kijk ik naar mijn eigen ploeg.’’

Van euforie na de 5-0 tegen Jong FC Utrecht is geen sprake, stelt Stegeman, die met GA Eagles de reeks van vijf wedstrijden zonder winst tegen FC Eindhoven wil doorbreken. ,,We mochten vrijdagavond even blij zijn. In het weekend ging de knop weer om en de blik op de volgende wedstrijd. Voetbal begint in je hoofd. Wij mogen niemand onderschatten. Zo goed zijn we gewoon niet, al is de bereidheid groot bij de spelers. We zijn bezig met een proces, dat gaat met vallen en opstaan.’’

Aanhang

GA Eagles wordt vrijdagavond gesteund door ruim tweehonderd Deventer supporters. Dat is tien keer zo veel als tijdens de editie van vorig seizoen, die half december met 3-2 verloren ging aan de Aalsterweg.