Stegeman: Ik ben niet de verlosser, maar help deze club graag vooruit

Hij wimpelde de interesse van eredivisieclubs af, omdat goede gesprekken met de clubleiding, het jeugdsentiment en de uitdaging hem al snel naar Go Ahead Eagles dreven. Dat zei de 41-jarige Epenaar John Stegeman tijdens zijn presentatie als hoofdtrainer in de Adelaarshorst.

,,Meerdere facetten zijn belangrijk bij de keuze die ik maak”, stelde de huidige coach van Heracles, die na dit seizoen interim-coach Jan van Staa opvolgt bij de laagvlieger uit de Jupiler League. ,,Ik heb prettige gesprekken gevoerd met mensen die deze club ook willen helpen. Dat werkt aanstekelijk. Clubliefde is ook een onderdeel. Dat is wel van ondergeschikt belang, maar ik weet wat Go Ahead betekent voor deze regio. Toen ik hier op gesprek kwam, huppelde ik wel even. Als al die pijlers op groen staan, pak ik de uitdaging om deze club weer vooruit te helpen.”

Logisch?

Hoewel Go Ahead Eagles in de kelder van de eerste divisie bivakkeert, vond Stegeman het niet nodig om op de interesse van eredivisieclubs in te gaan. ,,Ik neem een beslissing die goed voelt. Dan heb ik niet het idee dat ik op iets anders zou moeten wachten. Dat kunnen mensen logisch of onlogisch vinden. Ik vind het wel logisch, omdat ik me er goed bij voel.”

Stegeman wil Go Ahead de komende twee jaar in ieder geval dichter bij de eredivisie brengen. ,,Door stap voor stap te werken. Ik wil het individu ontwikkelen om met het team beter te presteren. Ik loop ook niet weg voor de resultaten. Ik vind namelijk dat deze club volgend jaar in ieder geval in de nacompetitie hoort te spelen. Positieve reacties? Ik ben geen verlosser, maar ik wil wel een positieve bijdrage aan het geheel leveren. Er zijn mensen die hun nek hebben uitgestoken om mij binnen te halen. Zij willen vooruit met deze club. Dat wil ik ook en daar gaan we vol voor.”