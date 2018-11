Stegeman is op zijn hoede voor goed georganiseerd Telstar

,,Want Telstar heeft een prima ploeg met een uitstekende organisatie’’, oordeelt de coach. Dat zijn ploeg de uitgesproken favoriet is als lijstaanvoerder, wuift Stegeman dan ook weg. ,,Ik vind de eerste divisie heel erg competitief. De meeste ploegen zitten qua niveau dicht bij elkaar. Telstar heeft een prima verdediging en aanvallend de nodige snelheid met Terrel Ondaan (ex-PEC Zwolle, red.). Voor ons is dit weer een volgende finale.’’

Ongewijzigd

GA Eagles stapt zondag met een nagenoeg fitte selectie het Rabobank IJmond Stadion binnen. Stegeman kent vrijwel geen zorgen in de aanloop naar het treffen met Telstar. De basisploeg zal daarom vrijwel zeker ook geen wijzigingen kennen in vergelijking met vorige week toen Cambuur in Deventer met 2-0 werd geklopt. Richard van der Venne keert weer terug in de basis. De Ossenaar en prille vader werd afgelopen woensdag in de KNVB-beker tegen Ajax (3-0) nog even in de luwte gehouden door Stegeman. Diens vervanger Sjoerd Overgoor neemt daarom weer plaats op de bank. Dat geldt ook voor Paco van Moorsel, die woensdag ziek afhaakte tegen Ajax, maar op de vrijdagtraining weer aanwezig was. ,,We hebben vrijdag rustig getraind, nog een extra stukje herstel’’, aldus Stegeman. ,,Wie er gaan spelen bepalen we zaterdag pas. Eerst nog even afwachten of echt iedereen fit is. Ik stel alleen fitte spelers op.’’

Verplaatst

Het duel met Telstar stond oorspronkelijk op de rol voor vrijdagavond 2 november, maar werd vanwege de bekerontmoeting tegen Ajax door de KNVB verplaatst naar zondag. Bij de club uit Velsen-Zuid, waar Orhan Džepar twee seizoenen geleden nog een jaar mocht rijpen, staat trainer Mike Snoei aan het roer. De coach was een decennium geleden nog drie jaar trainer in de Adelaarshorst. Woensdagavond was Snoei in de Johan Cruijff Arena om GA Eagles alvast aan het werk te zien tegen Ajax. Veel wijzer werd de Telstar-coach niet. ,,Daarvoor was het krachtsverschil tussen Ajax en GA Eagles te groot’’, zag Snoei. ,,Maar wij weten ook dat GA Eagles een prima voetballende ploeg heeft.’’

Wijze les

De 3-0 nederlaag tegen Ajax is een gesloten boek voor GA Eagles, aldus Stegeman. ,,Ajax was een wijze les voor ons. Een sterke tegenstander die ons in de greep nam op een manier die wij ook moeten nastreven in de eerste divisie. Dominant spel, druk zetten. In goeden doen kunnen wij dat, alleen is het zaak dat we dat langere fasen gaan doen in een wedstrijd. Al deed het me tegen Ajax goed om te zien dat mijn spelers als team bleven functioneren en elkaar niet in de steek hebben gelaten of de handdoek gooiden.’’

Blessures

GA Eagles mist tegen Telstar in ieder geval drie spelers: de gekwetsten Gor Agbaljan (niet fit), Joey Groenbast (knie) en Bruno Andrade (hamstring) ontbreken in Velsen, waar ruim 250 Deventer fans aanwezig zijn.