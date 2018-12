Stegeman kiest voor Bliek als vervanger geblesseerde Bosz

Eerherstel

Naast de noodgedwongen mutatie in de achterhoede, geeft Stegeman de ploeg die maandagavond een draai om de oren kreeg van Jong PSV (5-1) de kans op eerherstel. ,,Ze mogen laten zien dat de wedstrijd van maandag een incident was. Het belangrijkste is dat iedereen zijn verantwoordelijk neemt en we het als team weer samen gaan doen; dat was maandag absoluut niet het geval.”

Oude bekende

Stegeman ontmoet vrijdagavond een oude bekende in de persoon van Rob Alflen. De trainer van Helmond Sport was de afgelopen drie jaar Stegemans assistent was bij Heracles Almelo. ,,Leuk, Rob is een goede gozer.” Stegeman had Helmond Sport aan het begin van het seizoen zelfs bestempeld als de mogelijke verrassing van het seizoen, maar in plaats daarvan staan de Brabanders laatste. ,,Dat zegt me niet zoveel, het is gewoon een lastige tegenstander. Maar ik ga uit van eigen kracht. Als we de slordigheden uit ons spel halen en weer op een goede manier gaan samenwerken in het veld, moeten we die stijgende lijn weer te pakken kunnen krijgen.”