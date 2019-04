Stegeman kraakt Go Ahead na wanvertoning in Amsterdam: ‘Ik heb elf eenlingen gezien’

John Stegeman had geen goed woord over voor het optreden Go Ahead Eagles tegen Jong Ajax. Waar de coach hoopte in te lopen op nummer twee Sparta, keerde hij met een pak rammel (5-2) huiswaarts. ,,Als je zoveel ruimtes weggeeft, wordt je tegen deze jongens finaal weggespeeld.”

,,Ik heb tegen de jongens in de kleedkamer gezegd dat ik elf eenlingen heb gezien", stak de woedende Stegeman van wal. ,,Iedereen gaf alleen druk. We hebben totaal niet als team gefunctioneerd. Dan geef je tegen Jong Ajax heel veel ruimtes weg en dan wordt je finaal weggespeeld. Dan gaat kwaliteit namelijk de doorslag geven. Ik vind Jong Ajax en Jong PSV de beste ploegen van de eerste divisie. Als je als team opereert, kun je het ze moeilijk maken. Dat zag je in de thuiswedstrijd (2-1 winst, red.). In de tweede seizoenshelft gaat het heel moeizaam bij ons. Het is nog veel te wisselvallig.”

In elkaar gedonderd

Typerend was dat Go Ahead Eagles nauwelijks kon genieten van de twee treffers. Zowel aan het begin van de eerste als de tweede helft kwam Thomas Verheydt tot scoren. In beide gevallen antwoordden de talenten van Ajax met meerdere doelpunten. ,,Na die tweede goal kwamen we wat beter in de wedstrijd. Toen dacht ik: ‘nu ga ik er eens even voor zitten.’ Maar vijf minuten later lopen zij er weer dwars doorheen, komen ze tot scoren en dondert het bij ons helemaal in elkaar.”