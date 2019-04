Stegeman laat spelers van Go Ahead bijtanken: ‘Dat is nodig ook’

videoGo Ahead Eagles heeft een play-offticket vrijwel zeker binnen na de 1-0 zege van vrijdagavond op Jong AZ. De eerstvolgende wedstrijd is pas op maandag 15 april tegen Jong Ajax, dus is het nu een goed moment om de voet even van het gaspedaal te halen, concludeert trainer John Stegeman.

,,De spelers krijgen een paar dagen vrijaf. Ze moeten bijtanken, op krachten komen", zei Stegeman na de 1-0 zege van vrijdagavond. ,,Onze speelwijze vergt veel energie en ik speel bijna voortdurend met dezelfde spelers in een vaste samenstelling. Dan is het ook belangrijk te weten wanneer je even gas terug moet nemen.”

Go Ahead heeft een druk speelschema achter de rug, maar de eerstvolgende wedstrijd is pas op maandag 15 april. ,,Daarom is dit een goed moment om de spelers even wat rust te gunnen.”

Afwerking

Stegeman beklaagt zich dit seizoen vaak over de matige eindpass of slechte voorzetten van zijn ploeg. Maar daar had hij ditmaal - met dank aan Vince Gino Dekker, die de bal vaak goed voor ‘de pot’ slingerde - geen reden toe. Ware het niet dat tegen Jong AZ de vele kansen voor rust niet benut werden. Stegeman grijnsde: ,,Zul je net zien: zijn de voorzetten in orde, is de afwerking ondermaats.”