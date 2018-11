Stegeman mist slimheid bij GA Eagles: organisatie was zoek

,,We volharden in dingen die we niet moeten doen’’, constateerde Stegeman na de wedstrijd, die voorspelbaar verliep. TOP Oss zocht de defensieve stellingen en GA Eagles mocht een uur lang het spel maken. ,,We wilden via de zijkanten onze kansen uitspelen. Daar hebben we de hele week op getraind, maar we voerden het niet goed uit. Tja, en als je dan ook nog op afstand van je tegenstander staat te verdedigen geef je kansen weg en krijg je het doelpunt tegen.’’

Frontlinie

TOP Oss nam in de tweede helft het initiatief over van GA Eagles dat drie goede kansen wist te creëren. Te weinig, meende Stegeman, die uiteindelijk het liefste de 0-0 over de streep had getrokken. Zijn wissels – Julius Bliek en Maarten Pouwels erbij in de frontlinie – spraken een ander verhaal, al leverden de breekijzers niet de oplossing. ,,Aan het einde was het verschrikkelijk om te zien’’, vond Stegeman. ,,Met acht man in de voorste linie, maar de bal kwam er niet. We hadden de rust niet meer, de gogme om de vrije man te zoeken. Van de organisatie klopte helemaal niets meer.’’