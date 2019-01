Stegeman moet voor het eerst puzzelen bij GA Eagles

En dus krijgt Paco van Moorsel wederom zijn kans als puntspeler van GA Eagles, zo bleek ook uit de donderdagtraining. Een rol die de Brabander eerder dit seizoen op bezoek bij Almere City ook al vervulde. De Deventenaren wonnen in oktober met 0-1 en speelden collectief een van de beste wedstrijden van het seizoen. Was destijds de koppositie inzet van de eerste divisietopper, de situatie is drie maanden later volledig gekeerd in Flevoland. Almere City heeft al zeven duels op rij niet gewonnen en zit in een sportief wak. De laatste zege van de Flevolanders, die al twaalf duels op rij een doelpunt slikken, dateert van begin november tegen Cambuur. Donderdagochtend werd wel bekend dat Agil Etemadi per direct overkomst van De Graafschap. De 31-jarige doelman tekent een contract voor tweeënhalf jaar in Almere.