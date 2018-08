Stegeman: ‘Mooie uitslag, maar we komen wel weer moeizaam op gang’

Go Ahead Eagles slaagt voor laatste test met ruime zege op Sparta

20:59 Go Ahead Eagles kan met een goed gevoel beginnen aan de competitie. In de laatste test van de voorbereiding was de Deventer ploeg met 3-0 te sterk voor Sparta Rotterdam, dat door velen wordt beschouwd als een voorname titelkandidaat in de Keuken Kampioen Divisie.