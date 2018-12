Stegeman: Niet verwacht dat we nu al bovenin mee zouden doen

,,Daar baal ik van’’, toonde de GA Eagles-coach toch nog even zijn kritische kant over het gemakzuchtige slot van zijn troepen. ,,We staan gewoon niet te dekken daar. Dat mag ons niet overkomen, want we geven nauwelijks kansen weg.’’

Over de hele wedstrijd genomen was er echter de glimlach op het gelaat van Stegeman, die GA Eagles amper in de problemen zag komen. ,,We hebben wel aardig gespeeld, vind ik. In de eerste helft hadden we moeite om de vrije man te vinden en er doorheen te spelen. Dat we op slag van rust toch op voorsprong komen was wel lekker.’’

Scoren

Want het scorend vermogen liet de laatste weken nadrukkelijk te wensen over bij GA Eagles dat drie treffers produceerde in de vijf voorgaande duels. Na de 0-1 van Navratil waren het Veldmate en Van der Venne die GA Eagles al vroeg in de tweede helft in veilige haven brachten. ,,We hadden de score wel verder moeten opvoeren. We hebben kansen voldoende gehad daarvoor. Dan killen we de wedstrijd, al vind ik het mooi dat we twee keer scoren uit een hoekschop. Daar hebben we afgelopen week nog op getraind.’’