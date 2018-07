Stegeman pissig na zwakke tweede helft GA Eagles

,,Het was na rust los zand’’, mokte de geagiteerde Stegeman, die zijn elftal geen doelpunt meer zag maken na de pauze. ,,We speelden niet goed en ja, daar ben ik pissig over. 10-0 of 3-0, de score maakt me helemaal niets uit. Maar we hebben een voetbalidee met hoog druk zetten en doorjagen. Dan moet je als spelers ook de discipline kunnen opbrengen om dat op het veld te laten zien. Daarin zijn we niet geslaagd. Het was bij ons echt onder de maat.’’