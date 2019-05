Stegeman positief gestemd ondanks derde nederlaag op rij: ‘Ik ben trots op dit seizoen’

Bovendien blikte Stegeman met een glimlach op zijn gezicht terug op het hele seizoen, dat nog een staartje krijgt in de vorm van de play-offs. Daarin is FC Den Bosch opnieuw de tegenstander. ,,Top vijf en we slaan de eerste ronde van de play-offs over. Een prestatie waar ik trots op ben. Ik had vooraf niet verwacht dat we daarin zouden slagen in deze loodzware competitie.”

Effectiever

Daarin zal Go Ahead wel effectiever moeten zijn dan vrijdagavond in De Vliert, wil de ploeg de finale halen. Stegeman erkende dat: ,,Over de eerste helft ben ik ontevreden, met name hoe we het deden in balbezit. Het baltempo was te laag en het positiespel was niet goed op het middenveld. Uiteindelijk komen we vlak voor rust onnodig op achterstand, door een fout van onze doelman (Hobie Verhulst, red.); die bal had-ie gewoon moeten hebben. Maar in de tweede helft deden we het veel beter. We kregen veel kansen op de gelijkmaker, helaas hebben we onszelf in de afronding tekortgedaan. Dat zal beter moeten.”