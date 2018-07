Stegeman positief, maar baalt van emoties GA Eagles

,,Met passie spelen is goed als team, maar de emoties mogen nooit met je aan de haal gaan. Hier houd ik dus niet van’’, bromde de GA Eagles-trainer, die doelde op het opstootje waarbij meerdere spelers zich van hun slechtste kant lieten zien. ,,Bij ons, maar ook bij Excelsior heb ik vervelende dingen gezien. Je moet altijd je kop erbij houden en dat deden we niet. In een echte wedstrijd krijg je de rode kaart en zijn de gevolgen groter. Ik heb hier met de ploeg al wel even gesproken.’’

Goeie dingen

Stegeman wisselde na het opstootje direct tien keer en haalde de volledige basisploeg – op keeper Mark Spenkelink na - naar de kant. ,,Er is nog zat te verbeteren, maar ik heb goeie dingen gezien. Zaken waarop we al een paar weken trainen en het is goed dat we dat onder weerstand nu ook laten zien. Het is zonde dat we niet weten te scoren, want daarvoor hebben we kansen genoeg gehad. Dat moet dus nog beter. Nee, ik loop nog niet de polonaise, we zijn pas drie weken onderweg, maar over het geheel gezien heb ik een positief gevoel over deze wedstrijd tegen Excelsior.’’