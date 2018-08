Stegeman raakt niet in de war van grote zege GA Eagles

,,We hebben goede dingen gedaan’’, aldus Stegeman, die naderhand wel een compliment over had voor zijn troepen. ,,We hebben een bepaald spelidee en bij vlagen is dat goed uitgevoerd. De intentie is duidelijk. Voor rust was het aanvallend heel goed. Al kregen we daar ook wel de ruimte voor.’’

Verdedigend kroop GA Eagles na een fout van Gino Bosz wel door het oog van de naald. ,,Dat zijn momenten die tegen betere tegenstanders fataal zijn. Die fouten moeten eruit, want we hadden maar zo een doelpunt tegen kunnen hebben.’’ Zoals ook de eerste fase van de tweede helft een stuk minder was, vond Stegeman. ,,We konden niet meer brengen wat we voor rust wel brachten. Tot de 3-0 van Verheydt, daarna gaf FC Utrecht het op volgens mij en kantelde de wedstrijd onze kant op. Mede door de wissels die weer wat nieuw elan brachten. Extra mooi is het dan dat beide invallers Paco van Moorsel en Maarten Pouwels scoren.’’

Bij de naam van Pouwels begint Stegeman te glimlachen. ,,Vorig seizoen derde klasse amateurs, nu invallen en scoren in dit stadion voor al die mensen. Geweldig….’’