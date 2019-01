Stegeman treurt: veldverwarming GA Eagles te kostbaar en blijft dus uit

,,Ik ben het er niet mee eens’’, baalde Stegeman hardop van de afwijzing. ,,Als je veldverwarming hebt, moet je het ook gebruiken vind ik.’’ Het kostenplaatje is voor de Deventer club met 20.000 euro echter te hoog. Voor het thuisduel met FC Eindhoven, volgende week vrijdag 1 februari, wordt de grasmat bij mogelijke vorst dan ook niet ontdooid door de veldverwarming. Het goede nieuws voor Go Ahead is wel dat de temperatuur komende week overdag boven nul zal zijn. ,,Het is zoals het is. We moeten elk dubbeltje omdraaien. Er liggen nu doeken op het veld en facilitair doet er alles aan om de grasmat goed te houden. We zullen zien volgende week.’’