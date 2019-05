Stegeman viert feestje niet mee: ‘Ben trots op ploeg, maar we hebben nog niets gewonnen’

,,Maar we hebben nog niets gewonnen’’, stelde Stegeman even later in de catacomben van De Vliert. ,,Als we volgende week winnen dan is er wat te vieren en blijf ik op het veld.’’

Terwijl zijn spelers en mede-stafleden uitzinnig en euforisch dansten voor de meegereisde Deventer fans overdacht Stegeman alleen in de kleedkamer het duel, wat na rust maar zo de kant van Den Bosch op had kunnen vallen. ,,Voor rust kregen wij een paar kansjes via Richard (Van der Venne, red.), maar waren wij slecht aan de bal en was het tactisch niet goed. In de tweede helft was Den Bosch gevaarlijker. Het had goed mis kunnen gaan.’’

Op getraind