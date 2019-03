Stegeman weet dat publiek geen spekkoper was in Dordrecht

Stegeman laat een stilte vallen. Maar dat de betalende toeschouwer geen spekkoper was na anderhalf uur broddelwerk aan de Krommedijk was ook de trainer niet ontgaan. En dat mocht toch vooral Go Ahead zich aanrekenen. ,,Slordig in balbezit, verkeerde keuzes, geen automatismen…. Ach, ik kan het hele riedeltje wel afsteken, maar het was niet goed.’’

Zweep

Dat liet de coach in woord en gebaar blijken aan de lijn, waar hij zijn troepen niet zelden geselde met de verbale zweep. Gino Bosz werd nog in de eerste helft apart genomen door zijn coach. ,,Want we stonden verdedigend niet goed. Dordrecht liep er vanaf het middenveld te gemakkelijk doorheen en dat heb ik met dat gesprek met Gino proberen bij te sturen’’, vertelde Stegeman, die Go Ahead nog wel goed zag starten. Binnen zeven minuten scoorde Navratil. ,,Een goeie goal en ik ging er eens lekker voor zitten. Maar voor we het in de gaten hadden was het alweer gelijk. We werden overlopen aan de zijkanten.’’