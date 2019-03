Stegeman: zege na geweldige eerste helft als team over de streep getrokken

Trainer John Stegeman genoot van ‘zijn’ Go Ahead Eagles in de eerste helft tegen FC Volendam. Uiteindelijk was de 0-1 zege in Noord-Holland toch nog wat gelukkig, oordeelde de coach.

,,Een geweldige eerste helft, een slechte tweede’’, aldus Stegeman. ,,Voor rust speelden we zoals we willen. Met veel druk naar voren, dwingend. Dat was echt goed.’’ Met het doelpunt van Bruno Andrade als bekroning. De opkomende rechtsback Julian Lelieveld vond Richard van der Venne, die met een prima pass Andrade lanceerde en vrij voor keeper Van Stappershoef zette. ,,Een heerlijk doelpunt, precies zoals we willen’’, oordeelde Stegeman. ,,Alleen hadden we toen al veel dikker voor moeten staan. Dat had zich ook kunnen wreken. En dan was het eigen schuld, dikke bult geweest. We staan meerderde malen vrij voor de keeper. Dan moet je gewoon vaker scoren.’’

Onrustig

Na rust nam FC Volendam het heft in handen en kreeg Go Ahead het lastig. De Deventer ploeg speelde slordig, had niet meer de grip op het middenveld en was onrustig in balbezit. ,,Het was niet goed, simpel. We waren niet slim genoeg, al kregen we nog wel onze kansjes ook.’’ De beste waren echter voor Volendam, wist ook Stegeman. Tot een gemiste strafschop – gegeven na een vermeende overtreding van GA Eagles-keeper Hobie Verhulst - aan toe. ,,Nee, dat was geen penalty. Een vreemde beslissing van de scheidsrechter.’’

Tweede plaats