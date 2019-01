Stegeman ziet dominant GA Eagles tegen Turkse miljoenenploeg

VIDEOMet een uitstekend optreden gaven de spelers van Go Ahead Eagles de laatste avond van het trainingskamp in Turkije van wat extra glans. De 2-0 zege op Kayserispor was dik en dik verdiend, erkende ook de immer nuchtere Deventer coach John Stegeman.

,,Het was een goede wedstrijd, al had de score zelfs nog wel wat hoger kunnen uitvallen’’, vond Stegeman. ,,We hadden Kayserispor goed geanalyseerd en wisten waar de ruimtes lagen. Dat hebben wij op het middenveld met Paco van Moorsel en Istvan Bakx tussen de linies uitstekend bespeeld. We hebben heel wat kansen gehad. Als we nog wat secuurder waren geweest….’’

Internationals

Dat zijn ploeg een Turkse formatie vol internationals en erkende eredivisiespelers uit Nederland – denk aan Tjaronn Chery van ADO Den Haag en Bilal Basacikoglu van Feyenoord – nagenoeg kansloos liet, verbaasde Stegeman allerminst. ,,Ik weet hoe mijn ploeg kan spelen en dat hebben ze vanavond laten zien. Toch kwamen we voor rust even onder druk te staan en dat moet beter. Ik vind dat we over negentig minuten dominant moeten zijn. Een beetje zoals Ajax dat kan, weten wanneer je het gaspedaal even moet intrappen. Ja, ik leg de lat hoog voor de spelers maar alleen dan worden we beter.’’

Olaf Kok

De hechte defensie met Jeroen Veldmate en Gino Bosz gaf geen krimp tegen de Turkse formatie. Hobie Verhulst moest slechts een handvol keren ingrijpen. Na de 2-0 van Van Moorsel kreeg de 16-jarige Olaf Kok zijn kans om te stralen. ,,Ik ben fan van Olaf’’, bekende Stegeman, die de jongeling tegenover de Kameroense international Kana-Biyik zag staan. ,,Dit is een geweldig leermoment voor hem. Natuurlijk heeft Olaf nog niet het vereiste niveau, maar hij maakt stappen en ontwikkelt. Nu is het een oefenwedstrijd. Later dit jaar wellicht een competitiewedstrijd. We zullen zien.’’

