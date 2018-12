Stegeman: ‘Zitten in lastige fase, dit was goede prestatie van mijn ploeg’

,,Over het spel ben ik tevreden, net als over de drie punten’’, stelde Stegeman vast. ,,We zitten niet in onze beste fase van de competitie. Ik heb de ploeg gevraagd om de rug te rechten. Na een paar tikken in de laatste weken was het belangrijk om de drie punten te pakken. Dat hebben we gedaan. ’’

Stegeman zag GA Eagles vooral qua veldspel een prima indruk maken tegen Helmond Sport. ,,In de eerste helft hebben we ze echt kapot gespeeld. In de tweede helft ook wel een periode, maar aan het einde kreeg Helmond Sport nog een paar grote kansen. Natuurlijk moeten wij de wedstrijd eerder op slot gooien en effectiever zijn. We hadden zeker meer doelpunten moeten maken, maar we zitten in een lastig fase van het seizoen. Mijn ploeg is me daarom zeker niet tegengevallen. We hebben een goede prestatie geleverd.’’