Stegeman zwicht voor jeugdliefde

Bosvelt en achterban GA Eagles lyrisch: ‘Stegeman was ons voor­bij­ge­streefd’

28 februari ,,Heeft het wel zin”, vroeg Paul Bosvelt zich af toen Hans de Vroome met de naam van John Stegeman op de proppen kwam. Een paar weken later werd de huidige coach van Heracles gepresenteerd bij Go Ahead Eagles. Ook de achterban is aangenaam verrast door de aanstelling van de Epenaar, blijkt uit de reacties op social media.