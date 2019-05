Stegemans tuin is dun bezaaid, maar vertrouwen wint het van twijfel

WEDSTRIJDVERSLAG Go Ahead Eagles onderuit in generale tegen FC Den Bosch

3 mei Go Ahead Eagles heeft in de laatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie een plaats in de top drie verspeeld en is als vijfde geëindigd. De Deventer ploeg verloor vrijdagavond met 2-0 van FC Den Bosch, dat zodoende net als Jong PSV over Go Ahead heen wipte.