Stem De Gier valt weg: GA Eagles valt uit elkaar

,,We moeten blij zijn met een punt’’, oordeelde De Gier. ,,Gezien de kansenverhouding heeft NEC meer dan verdiend een punt gepakt. Dat was in hun voordeel. Het werd bij ons veel te onrustig. Je hoort het aan mijn schorre stem. Ik probeerde al schreeuwend de ploeg bij elkaar te houden, maar slaagde daar ook niet meer in. Afspraken werden niet nagekomen, mensen liepen voor de bal bij ons. Het was niet goed.’’