Sterk en veerkrachtig GA Eagles voltooit bekerstunt tegen FC Twente

De ongeslagen reeks van Go Ahead Eagles kreeg er dinsdagavond in Enschede een prachtig hoofdstuk bij. In het hol van de leeuw boekte de ploeg van trainer Jack de Gier een even verrassende als ruime bekerzege op eredivisionist FC Twente: 2-5. Vooral de manier waarop GA Eagles de rug rechtte na periode van immense druk van de thuisploeg oogstte bewondering.

Bij Go Ahead Eagles wisselde trainer Jack de Gier alleen de positie onder de lat. Jay Gorter – die eerder in de week zijn eerste profcontract tekende in Deventer – keepte net als in het gewonnen bekerduel met Almere City (1-3). Adrian Edqvist bezette weer de linksbuitenpositie. Martijn Berden begon op de bank. Collega-trainer Gonzalo Garcia hield wel een aantal basisspelers op de bank met het oog op de voor de Tukkers belangrijke competitiewedstrijd van vrijdag tegen RKC Waalwijk.

Sprookje

Vanaf de aftrap al liet Go Ahead Eagles zien zich niet te gaan ingraven, wat resulteerde in wat kleine mogelijkheden via een vrije trap van Maël Corboz en een hoekschop. Het was de opmaat voor een sensationele start van Go Ahead Eagles, dat zich binnen een kwartier in een sprookje waande. Eerst kopte Antoine Rabillard van dichtbij raak na een voorzet van Elso Brito. Twente was amper van de schrik bekomen toen Edqvist zich een paar minuten later door de verdediging dreigde te wurmen. Peet Bijen trok aan de noodrem, Jeroen Veldmate schoot de penalty feilloos binnen: 0-2.

Hangen en wurgen

Go Ahead Eagles op rozen dus in Enschede, en dat na pas vijftien minuten. Het moest haast wel leiden tot een stormloop van FC Twente en dat gebeurde dan ook. De Tukkers dwongen een stortvloed aan hoekschoppen af en Go Ahead Eagles mocht zich gelukkig prijzen dat Bijen met een kopbal de lat raakte. Na een halfuur moest de ploeg van De Gier toch capituleren. Veldmate – held bij de 0-2 – maakte hands binnen de ‘zestien’. Aitor bracht de achterstand vanaf de stip terug tot 1-2. Met hangen en wurgen trok Go Ahead Eagles die marge over de streep.

Meteen na rust ging het toch mis voor de Deventenaren. Bijen maakte zijn eerdere fout goed door een vrije trap met het hoofd te verlengen tot achter Gorter: 2-2. Twente had er duidelijk geen zin in om het midweekse klusje meer dan negentig minuten te laten duren.

Gouden hand

Een tijd lang zag het er naar uit dat het de thuisploeg zou lukken om Go Ahead Eagles te kraken, zij het zonder tot hele grote kansen te komen. Aanvallend kwam er weinig meer uit de ploeg van De Gier. De trainer had echter weer eens een gouden hand van wisselen. Edqvist, moegestreden, maakte plaats voor Martijn Berden. Die schatte in de 68ste minuut een heerlijk passje van Elmo Lieftink op waarde en zette Go Ahead Eagles uit het niets weer op voorsprong in de ‘Veste’: 2-3.

Feestje compleet

Alsof er weer een vuurtje was ontstoken bij Go Ahead Eagles. Zo voelde het, want ineens wankelde Twente en speelde de ploeg van De Gier weer met durf en druk naar voren. Een klein kwartier voor tijd schoot Van der Venne op aangeven van Navratil de 2-4 op de borden. Antoine Rabillard maakte het Deventer feestje vlak voor het einde helemaal compleet met de 2-5. Dat aan die vijfde goal een mogelijk luchtje van buitenspel kleefde, daar maalde helemaal niemand in het rood-geel om.

Het publiek in Enschede geloofde het daarna verder wel. Terwijl de fans van Go Ahead Eagles - ruim 700 in getal - feest vierden in een bomvol uitvak, droop Twente af. Go Ahead Eagles bleef voor de zeventiende keer op rij ongeslagen. Met de winst in Enschede als voorlopig hoogtepunt.

FC Twente – Go Ahead Eagles 2-5 (1-2). 8. Antoine Rabillard 0-1, 14. Jeroen Veldmate 0-2 (strafschop), 31. Aitor 1-2 (strafschop), 47. Peet Bijen 2-2, 68. Martijn Berden 2-3, 76. Richard van der Venne 2-4, 86. Rabillard 2-5. Scheidsrechter: Manschot. Gele kaart: Bijen (FC Twente), Mertens, Veldmate, Van der Venne, Lucassen (Go Ahead Eagles). Toeschouwers: 20.400.