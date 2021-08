Sterk GA Eagles is baas over Sparta en boekt eerste eredivisiezege in 4,5 jaar

wedstrijdverslagEen sterk Go Ahead Eagles poetste in de derde eredivisiewedstrijd de vervelende ‘nul’ van het bord. De ploeg van Kees van Wonderen was in de eigen Adelaarshorst baas over Sparta Rotterdam, dat na een rode kaart voor Mica Pinto definitief achter de feiten aanliep. Justin Bakker en Giannis Botos ondertekenden met hun eerste eredivisiegoals de Deventer triomf: 2-0. Voor GA Eagles de eerste zege op het hoogste niveau sinds februari 2017.

Bij GA Eagles een wijziging in de basiself ten opzichte van de wedstrijden tegen Heerenveen en Feyenoord: rechtsback Mats Deijl bleef met lichte enkelklachten op de bank en werd vervangen door Boyd Lucassen -die vorig seizoen natuurlijk ook op die positie aan het seizoen begon. Dat maakte op het middenveld een plekje vrij voor Giannis Botos, als aanvallende man achter centrumspits Isac Lidberg.

Strafschop

Er gebeurde meteen van alles in de openingsfase. Eerst was het Sparta dat al na een paar minuten het aluminium boven doelman Warner Hahn vond; Emanuel Emegha mikte net iets te hoog. Sparta had amper gelegenheid om te treuren om die gemiste kans, of de bal ging aan de andere kant van het veld op de strafschopstip. Michael Heylen vloerde Lidberg, wat Justin Bakker gelegenheid gaf het eerste competitiedoelpunt van GA Eagles aan te tekenen: 1-0. Voor Bakker meteen ook zijn eerste treffer ooit op het hoogste niveau.

Was het balbezit in het eerste kwartier veelvuldig voor Sparta, daarna zette GA Eagles aan en creeerde het nog in de eerste helft aardig wat kansen. Lidberg kwam een voetje tekort om een voorzet van Luuk Brouwers binnen te glijden, en kopte naast na een voorzet van Bas Kuipers. Een schot van Ragnar Oratmangoen miste de juiste richting.

Sparta probeerde het in de omschakeling en was daarmee via Emegha en Van Crooij bijna succesvol. Toch had Hahn in de eerste helft niet heel veel te doen. Collega Maduka Okoye wel, die hield Martijn Berden op slag van rust van de 2-0 af met een puike redding in de korte hoek.

Goal Botos

Een VAR-moment vlak na rust hielp GA Eagles verder in het zadel. Mica Pinto kreeg in de 53ste minuut de rode kaart gepresenteerd van arbiter Van der Laan, die wel eerst de beelden nodig had na een flinke overtreding op Brouwers. GA Eagles zette de tien van Sparta direct met de rug tegen de muur en dat betaalde zich uit in de 2-0 van Botos. De Griek kwam voor zijn man en knikte een voorzet vanaf rechts van Lucassen tegen de touwen.

GA Eagles liet na de score verder op te voeren tegen een lamgeslagen Sparta. Mogelijkheden waren er nog voor Marc Cardona, Ogechika Heil en Oratmangoen. De overwinning zat toen al lang in de tas. Een lekkere opsteker voor Van Wonderen en zijn mannen, met de interlandbreak in aantocht en de op voorhand belangrijke duels met Cambuur en PEC in het vooruitzicht.

Go Ahead Eagles - Sparta Rotterdam 2-0 (1-0). 6. Justin Bakker 1-0 (strafschop), 60. Giannis Botos 2-0. Scheidsrechter: Van der Laan. Rode kaart: 53. Pinto (Sparta). Gele kaart: Lidberg (GA Eagles), Heylen, Van Crooij, Abels (Sparta). Toeschouwers: 6.650.

Go Ahead Eagles: Hahn; Lucassen, Nauber, Bakker (80. Kramer), Kuipers; Brouwers, Rommens; Berden (63. Heil), Botos (80. Idzes), Oratmangoen (85. Mulenga); Lidberg (63. Cardona).

