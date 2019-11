Sterk GA Eagles pakt punt na intens voetbalgevecht met NAC Breda

wedstrijdverslagEen punt uit bij NAC Breda. Veel teams in de Keuken Kampioen Divisie zullen er voor tekenen, maar Go Ahead Eagles deed zich vrijdagavond tekort in Brabant. De ploeg van Jack de Gier speelde met het hart en had meer verdiend dan het 1-1 gelijkspel dat restte.

De Gier greep voor het duel in het sfeervolle Rat Verlegh Station terug op de elf die een week eerder gelijkspeelden tegen FC Den Bosch, minus Gino Bosz. Na twee basisplaatsen op rij moest hij zijn plaats weer afstaan aan Maël Corboz. Jeroen Veldmate – drie dagen eerder in het bekerduel met Almere City niet bij de selectie – en de in Flevoland halverwege uitgevallen Elmo Lieftink waren er gewoon weer bij in Breda. Dat gold ook voor Martijn Berden, Maecky Ngombo en doelman Hobie Verhulst. De opdracht: aansluiting houden met de bovenste plaatsen in de Keuken Kampioen Divisie.

Wie een openingsoffensief verwachtte van de thuisploeg, kwam bedrogen uit. NAC startte afwachtend en liet Go Ahead Eagles aanvankelijk de bal. Binnen twee minuten had de ploeg van De Gier al op voorsprong kunnen staan in Breda. Nick Olij redde op een inzet van Jaroslav Navrátil, en uit de aansluitende hoekschop volgde een kans van dichtbij voor Ngombo. De bal stuiterde via de lat het veld weer in. Net toen de Bredase fans een licht fluitconcertje inzetten voor de povere start van de geel-zwarten, leek Sydney van Hooijdonk aan de andere kant toe te slaan. Zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel.

Omschakeling

Go Ahead Eagles zette er in de eerste helft goede mogelijkheden tegenover van Berden (bal naast getikt door Olij, kopbal over) en Lieftink (schot van afstand). NAC moest het vooral hebben van de razendsnelle omschakeling, waarmee het een paar keer in de buurt van Verhulst kwam. Maar de doelman van GA Eagles hoefde zich nauwelijks in te spannen in de eerste 45 minuten, waarin de Deventenaren het beste van het spel hadden.

Een ongewijzigd Go Ahead Eagles kreeg meteen na rust de volgende grote kans. Ngombo mikte naast. Bij NAC had trainer Ruud Brood al ingegrepen door Arno Verschueren en Andrija Filipovic in te wisselen voor Luka Ilic en Mounir El Allouchi. De Gier hield zijn kaarten nog even tegen de borst. Het verse bloed zorgde wel voor nieuw elan bij NAC. Huseyin Dogan kreeg een grote kans, nadat het even zeldzaam open lag in de defensie van GA Eagles. Verder hadden de Deventenaren hun verdedigende stellingen aardig op orde.

Hero to zero

In de 68ste minuut beloonde GA Eagles zich dan toch voor het meer dan prima spel. Ngombo zette een bliksemsnelle counter op aan de linkerkant, werd niet meer achterhaald en hij kreeg de bal bij Corboz, die koel bleef en binnenschoof. Lang kon GA Eagles er niet van genieten. Corboz werd een paar minuten later van hero een zero, toen hij Dogan naar de grond trok. Arbiter Lindhout gaf NAC - overigens wel vrij makkelijk - een strafschop, die door Ilic werd verzilverd: 1-1.

De Gier speelde meteen zijn eerste wissel uit en bracht Adrian Edqvist voor Martijn Berden binnen de lijnen. De Zweed speelde tegen Almere City drie dagen eerder een uitstekende wedstrijd en scoorde zelfs. Maarten Pouwels en Alexander Bannink waren de andere twee verse krachten voor de laatste tien minuten. Met nieuw elan gingen beide teams op jacht naar de winnende treffer. Saai was het zeker niet in Breda. Alexander Bannink had de 1-2 op de schoen en Veldmate mocht nog aanleggen voor een vrije trap. Maar het bleef bij 1-1. Weer een gelijkspel in de competitie. Al is de ene remise de andere niet. Een troost: de concurrenten speelden ook allen gelijk.

NAC Breda – Go Ahead Eagles (0-0). 68. Maël Corboz 0-1, 71. Ivan Ilic 1-1 (strafschop). Scheidsrechter: Lindhout. Toeschouwers: 18.165. Gele kaart: Ilic (NAC), Ngombo, Brito (Go Ahead Eagles).

Opstelling Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Beukema, Veldmate, Brito; Lieftink, Corboz, Van der Venne (82. Bannink); Navrátil, Ngombo (82. Pouwels), Berden.